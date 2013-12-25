Уже к осени Украина может получить новую Конституцию

Осталось утвердить документ на очередном заседании ассамблеи в середине января, дождаться выводов Венецианской комиссии до марта — и можно отправлять ее на рассмотрение президента, который зарегистрирует проект в Раде.

Камнем преткновения может стать оппозиция: они предлагают вернуться к Конституции 2004-го, когда была парламентско-президентская республика, сообщает Сегодня.

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Утвердить окончательный вариант концепции должны были еще 6 декабря. Но все затянулось из-за Евромайдана. «Политические события, которые продолжают происходить, стали препятствием нас. В середине января мы утвердим концепцию и отправим президенту. Он может согласиться с нами, а может и внести изменения, а потом передать в Раду», — рассказал Кравчук.

Главных изменений два: судей будет назначать только президент (сейчас Рада. — Авт.), а парламенту дадут возможность назначать и увольнять членов Кабмина (сейчас на это имеет право только президент). А вот больше возможностей инициировать импичмент Раде не дали: в тексте прописали, что для этого нужно, как и сейчас, 226 голосов при первом голосовании, и 300 при втором, плюс решение Конституционного суда (члены ассамблеи предлагали всего 150 голосов «за»).

По мнению первого замглавы фракции ПР Михаила Чечетова, внести правки в Конституцию могут уже осенью: «По процедуре они должны приниматься на двух разных сессиях. То есть, если правки подадут весной, то уже осенью мы можем проголосовать. Тем более там нет таких изменений, которые бы требовали проведения референдума. Но есть одно «но»: на втором голосовании нужно будет 300 голосов. А это уже вопрос».

С ним согласен и Леонид Кравчук, который не исключает проведения референдума. «По нынешней Конституции правки в главы 1, 3 и 13 должны утверждаться на референдуме. Тем более он нужен, если не наберется 300 голосов в парламенте», — считает Кравчук.

В оппозиции за проект Основного закона, разработанный ассамблеей, голосовать не собираются. По словам лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка, Украине нужна Конституция 2004-го: «Это возможно через принятие соответствующего решения в Раде. Президентские выборы в Украине будут досрочные, так как полномочия президента сократятся до 4 лет». Но к конкретным действиям в оппозиции не приступали, сказав, что разрабатывать свой проект Конституции будет общественная организация «Майдан», о создании которой заявили в минувшее воскресенье на Евромайдане.