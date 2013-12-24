Во Франции во время рождественской мессы рухнула крыша церкви
23:41, 24 декабря 2013Политика
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Крыша одной из французских церквей обрушилась во время рождественской мессы.
Как передает Франс Пресс, часть потолка в церкви Нотр-Дам-де-Аквилон в городе Гийестр упала на голову 45-летнего священника.
Священнослужитель получил ранения и был доставлен в местную больницу, пишет РИА Новости.
Церковь закрыта для посещений. Причины инцидента не сообщаются
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