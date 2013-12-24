В милиции утверждают, что киевлянин умер от пневмонии, а не от избиения «Беркутом»

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве.

«Сегодня некоторые СМИ распространили информацию под названием «41-летний Павел умер после того, как 18 декабря его избил "Беркут"». Эта информация не отвечает действительности. Причиной смерти мужчины, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, стала двусторонняя пневмония легких», - заявили в милиции.

Как отмечают в Отделе связей с общественностью, «по словам его жены, 18 декабря этого года по пути домой на мужчину напали трое неизвестных, все одетые в черную одежду».

19 декабря ему стало плохо, жена вызвала "скорую". Врачи предложили госпитализацию, однако мужчина отказался.

20 декабря мужчина все же обратился в больницу № 17. Однако на предложение стационарного лечения опять ответил отказом, отмечается в сообщении.

В дальнейшем состояние его здоровья ухудшилось, и днем 21 декабря была вызвана скорая медицинская помощь, которая доставила мужчину в больницу, добавили в милиции.

В правоохранительные органы поступило сообщение от врача больницы №17 о том, что в медучреждение доставили мужчину с легкими телесными повреждениями. Эта информация была внесена в Единый учет Шевченковского райуправления. В дальнейшем было начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, отметили в ОСО.

«Однако после обследования мужчины в больнице №17 врачи направили его в терапевтическое отделение больницы № 12, так как кроме незначительных телесных повреждений, диагностировали у него острое воспаление легких.

Впоследствии самочувствие мужчины значительно ухудшилось, его перевели в реанимацию, где 23 декабря он умер», - сообщили в киевском главке милиции, подчеркнув, что «экспертиза подтвердила, что у мужчины была двусторонняя пневмония легких, что и стало причиной смерти».

Как сообщили сегодня некоторые СМИ, в столичной больнице на днях умер участник Евромайдана, киевлянин Павел Мазуренко, которого жестко избили сотрудники спецподразделения "Беркут".

В частности, как написал в Facebook знакомый погибшего Сергей Сиротенко, "18 декабря в Киеве милиция жестоко избила моего знакомого, Мазуренко Павла (41 год, жена, 7-летний сын). Как он сказал на следующий день товарищу по телефону – "за Майдан".

Как пишет человек, наряд "Беркута" встретил Мазуренко по пути домой, остановил, спросил документы. Вместо документов была ксерокопия, из этого сделали вывод – приехал на Майдан, паспорт забрали старшие.

"Со словами "как нам надоел ваш Майдан" трое "беркутовцев" жестоко избили Павла и оставили на улице. Он сам добрался домой. Жена вызвала "скорую", – сообщил знакомый Мазуренко.

"Через два дня он умер в реанимации 12-й больницы на Подвысоцкого", – сообщил он.

Позже правоохранители опровергли информацию о смерти активиста Евромайдана Мазуренко в результате избиения его бойцами "Беркута" 18 декабря в Киеве.

В частности, как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, 18 декабря в Святошинском районе столицы между Мазуренко и сотрудниками частной охранной фирмы, которая предоставляет услуги по охране Торгового дома "Колибрис" на улице Гната Юры, произошел конфликт, который перерос в драку.

"Вследствие этого потерпевший получил телесные повреждения. В «скорую» он не обращался - ее вызвали для него родственники, когда тот вернулся домой и почувствовал себя плохо. Спасти жизнь медикам, к сожалению, не удалось", - сообщили в правоохранительных органах.