МИД не комментирует информацию о запрете на въезд в Украину Саакашвили и еще 36 лицам

Как сообщили УНИАН в МИД Украины, законом о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства от 22 сентября 2011 года определены ведомства, которые имеют право запретить иностранцам и лицам без гражданства въезд в Украину.

«МИД нет в перечне этих ведомств, и поэтому мы это не комментируем», - заметили в МИД.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на газету "КоммерсантЪ-Украина", народный депутат от Партии регионов Олег Царев утверждает, что МИД и СБУ удовлетворили его запрос о запрете въезда в Украину 36 человек, среди которых Саакашвили, граждане США и стран ЕС.

"В моем запросе 36 человек. Я пока не получил ответа от СБУ, но, по моей информации, все они объявлены персонами нон грата", - сказал Царев.