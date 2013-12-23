В ВР зарегистрировано постановление о продлении работы сессии до 31 января - Жвания

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Давида Жвании.

Как говорится в тексте постановления, продление сессии обусловлено обеспечением законодательного процесса и организацией рассмотрения безотлагательных вопросов в период с 20 января по 31 января 2014 года, что отвечает требованиям части первой статьи 19 Регламента Верховной Рады.

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Так, предлагается недели с 20 по 24 января и с 27 до 31 января сделать пленарными, и 31 января закрыть сессию.

«График работы ВР в эти дни: неделя с 20 по 24 января: 20 января - заседание Согласительного совета; 21 января - пленарные заседания; 22 января - пленарное заседание, работа в комитетах, комиссиях и фракциях; 23 января - пленарные заседания; 24 января - час вопросов к Правительству, пленарное заседание; неделя с 27 по 31 января: 27 января - заседание Согласительного совета; 28 января - пленарные заседания; 29 января - пленарное заседание, работа в комитетах, комиссиях и фракциях; 30 января - пленарные заседания; 31 января - час вопросов к Правительству, пленарное заседание. Закрытие сессии», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что продление календарного плана работы сессии было предложено в рекомендациях круглого стола «Политический кризис в Украине: парламентские инструменты его преодоления», которые были рассмотрены и поддержаны профильным комитетом. Как известно, закрытие третьей сессии Верховной Рады VII созыва предусмотрено календарным планом 17 января, последняя пленарная неделя – с 14 по 17 января.