Ефремов считает, что бюджет в первом чтении можно принять в январе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сказал на согласительном совете парламента.

Ефремов считает, что до конца недели настоящий документ будет передан в парламент, потому нужно “принять алгоритм рассмотрения его”.

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“Понятно, что если до конца недели он только будет зарегистрирован в парламенте, то нужно время для того, чтобы комитеты соответствующие, практически все задействованные при рассмотрении государственного бюджета могли, ознакомиться с настоящим документом, рассмотреть у себя на комитетах и подать соответствующие предложения — на это понадобится время”, - сказал депутат.

Он выразил мнение, что если до конца недели бюджет поступит в парламент, а на будущей неделе — работа в комитетах, то в рамках этой недели комитеты могли бы рассмотреть настоящий документ и представить соответствующие предложения. “Потом две недели все депутаты могут работать с настоящим документом и в середине января на пленарной неделе, который у нас планируется еще на этой сессии, нам видится так, что этот законопроект можно было бы рассмотреть в первом чтении. Если будет много дополнений, если будет согласование депутатов, то можно принять и в целом. Если будут дополнения, значит, у нас есть тогда возможность его принять в начале февраля следующего года уже непосредственно как закон”, - сказал Ефремов.

Кроме того, он отметил, что если оппозиция и дальше будет блокировать работу парламента, то “мы, со своей стороны, будем принимать адекватные действия, как обеспечить принятие соответствующих законов, которые необходимы государству”.