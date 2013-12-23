Официальный курс валют на 24 декабря

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины.

На 24 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.3000 (на 23 декабря – 799.3000) 100 EUR – 1095.2009 (на 23 декабря – 1091.4442) Читайте также: Валюта может стать вне закона 10 RUR – 2.4258 (на 23 декабря – 2.4236) Все курсы валют на 24 декабря

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