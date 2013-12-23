Официальный курс валют на 24 декабря

18:54, 23 декабря 2013
Политика
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Согласно информации официального сайта Национального банка Украины.

НБУ установил курс гривны

На 24 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 799.3000 (на 23 декабря – 799.3000)

100 EUR – 1095.2009 (на 23 декабря – 1091.4442)

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10 RUR – 2.4258 (на 23 декабря – 2.4236)

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