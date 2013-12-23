Оппозиция завтра будет пикетировать заседание Киевсовета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления сообщил народный депутат от “Батькивщины” Владимир Бондаренко.

Он напомнил, что на завтрашнем заседании планируется рассмотреть 5 вопросов, и ни один из них не касается распределения земельных участков или имущественных комплексов. Так, планируется рассмотреть, в частности, обращение к киевской общине, которое Бондаренко считает “односторонним”.

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“Там ни одного слова не сказано, к сожалению, о жестоком избиении силами “Беркута” и Внутренних войск граждан, киевлян и некиевлян, а лишь говорится о необходимости наведения санитарного порядка и все такое”, - сказал он и добавил, что в противовес настоящему документу готовится обращение депутатов от оппозиции.

Также планируется рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующий бюджет Киева в сумме 130 млн. грн, которые планируется выделить для бюджетных структур города, в первую очередь учителей и врачей.

Кроме того, завтра Киевсовет планирует рассмотреть изменения к плану социально-экономического развития Киева на 51 млн грн, а также создание специального порядка взыскания налога с граждан, сдающих жилье.

Пятый вопрос, который завтра должен рассмотреть Киевсовет, - это изменения в структуре городской госадминистрации, в частности, увеличение аппарата КГГА.

“Все пять вопросов для нормализации завершения финансового года и вообще года нужны. Но порядок их принятия, порядок их разработки нас не устраивает”, - отметил Бондаренко и добавил, что по этой причине планируется пикетировать заседание Киевсовета.

В свою очередь, народный депутат от ВО “Свобода” Андрей Ильенко отметил, что акция пикетирования заседания Киевсовета начнется в 8.30 и в ней примут участие депутаты, жители Киева и участники Майдана.

“Мы будем действовать в соответствии с ситуацией. В любом случае мы будем создавать такие условия, чтобы они (депутаты Киевсовета - УНИАН) чувствовали это постоянное давление”, - сказал депутат. По словам Ильенко, Киевсовету напомнят, что он “не представляет киевлян”, и попросят “прекратить этот фарс”.

Кроме того, Бондаренко напомнил, что часть митингующих остается в помещении КГГА. Так, сообщил он, завтра также планируется потребовать от секретаря Киевсовета Галины Гереги отозвать судебный иск относительно “захвата гражданами зданий, в которых расположена местная власть”. “Это не захват. Это просто граждане пришли в орган самоуправления, который есть в Киеве, и сказали, что он не должен быть для них закрытым, они должны свободно туда заходить”, - отметил Бондаренко.