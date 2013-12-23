Оппозиция продлит аренду Дома профсоюзов еще на месяц

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Штабе национального сопротивления.

“Сегодня я подготовил документы для продолжения соглашения еще на месяц. Мы просим три месяца, но, дай Бог, чтобы нам еще на месяц дали”, - сказал он.

Кубив подчеркнул, что оппозиция выполняет все юридические и гражданско-правовые условия, осуществляет все проплаты, помещения находятся в максимальной чистоте и порядке.

“Где была уничтожена мебель и тому подобное, мы уже определенную сумму средств - 50 тыс. грн перечислили. Это было сделано две недели назад. Сейчас делается дефектный акт. К 25-му числу он будет представлен группе комендантов”, - сказал он.

Кубив также объяснил, что продолжение соглашения об аренде Дома профсоюзов является требованием народных депутатов для проведения приема граждан и членов профсоюзов. “А члены профсоюзов и общественные организации будут обращаться в президиум профсоюзов, а если это не поможет, то будем обращаться в совет профсоюзов, который является высшим органом”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, с 1 декабря в столичном Доме профсоюзов работает круглосуточный пресс-центр Штаба национального сопротивления, пресс-центр для журналистов и открыт Координационный центр правовой защиты.

В Федерации профсоюзов Украины заявляли, что добровольно предоставили часть своих помещений митингующим.

25 декабря завершается действие соглашения об аренде Дома профсоюзов.