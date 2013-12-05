Евромайдан арендует Дом профсоюзов за 500 грн в неделю

На этом настаивает руководитель федерации Юрий Кулик, сообщает ТСН.

По словам главного защитника интересов трудящихся Украины, протестующие заставили его подписать кабальный договор аренды нескольких нерабочих помещений.

По договоренности, стоимость аренды прибежища в самом сердце столицы составляла только полтысячи гривен. И это - за неделю. Однако митингующие таких щедрот не оценили, говорит Кулик. Зато разбили стекло и заняли большую территорию.

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Кроме того, работникам, которых охрана Евромайдана не пускала на работу, пришлось делать дополнительные удостоверения.

Но больше всего сердце у Кулика болит за захваченный Октябрьский дворец.

"Подал представление в прокуратуру города Киева, чтобы сделали соответствующие выводы из этого, чтобы посмотрели на все эти вещи, и приняли соответствующие меры, настаиваю, чтобы сотрудники правоохранительных органов зашли туда и освободили это помещение силой, я на это готов", - заявил Кулик.

Ранее сообщалось, что в августе во время политического противостояния вокруг вопроса о легитимности депутатов столичного парламента профсоюзы угрожали митингами из-за блокады Киевсовета.