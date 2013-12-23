Активисты "Свободы" окружили Киево-Святошинский райсуд

Как передает корреспондент УНИАН, они пытаются не выпустить судью Юрия Бурбелу из здания и требуют от него провести судебное заседание, как это было запланировано еще сегодня утром. Вместе с тем, в кабинете судьи того же требуют от судьи народные депутаты от оппозиции.

Судья объясняет, что о перенесении судебного заседания стороны процесса были уведомлены заблаговременно. В ответ депутаты и активисты скандируют: “Ложь!”.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 декабря, заседание суда по делу “васильковских террористов” было перенесено на 15.00 вторника, 24 декабря.

Как объяснил судья Бурбела, заседание перенесено в связи с давлением на суд со стороны собравшихся в зале, а также фотокорреспондентов, которые, по его словам, требовали съемки судебного заседания, не имея соответствующего разрешения на это от судьи.