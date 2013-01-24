Адвокат: 30 депутатов готовы взять на поруки «васильковских террористов»

06:15, 24 января 2013
Политика
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Подсудимых по делу «васильковских террористов» готовы взять на поруки более 30 народных депутатов Украины.

Учасники акції на підтримку «васильківських терористів» розбивають бюст Леніна біля будівлі СБУ 23 серпня 2011 р.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении адвоката одного из подсудимых - Сергея Бевза – Дмитрия Лошакова.

По сообщению адвоката, в четверг, 24 января, состоится очередное судебное заседание по „васильковскому делу” (дело так называемых «васильковских террористов») по адресу: г. Киев, ул. Мельниченко, 1, Киево-Святошинский районный суд.

В 13.30 под стенами суда начнется акция в их поддержку.

По словам Д.Лошакова, на заседании защита в очередной раз будет пытаться подать ходатайство об изменении меры пресечения. На поруки подсудимых будут брать народные депутаты Украины, присутствующие на суде. Заявления о взятии подсудимых на поруки написали уже более 30 законодателей, отметил адвокат.

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Д.Лошаков напомнил, что 22 августа 2011 года в г. Василькове работники СБУ «с грубыми нарушениями техники безопасности изъяли якобы взрывное устройство. СБУ задержала двух депутатов Васильковского горсовета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза и помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыве памятника Ленину в г. Борисполь. Сам памятник на тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета. Экспертизы, проведенные СБУ, показали: обнаруженные на «взрывчатке» и других «вещественных доказательствах» отпечатки пальцев и ДНК не принадлежат ни одному из подсудимых».

С конца 2011 года дело рассматривается в Киево-Святошинском районном суде под председательством Ю.Бурбелы.

За последние 6 месяцев состоялись только 4 судебных заседания, что свидетельствует о затягивании судом рассмотрения „васильковского дела”, отмечается в сообщении.

Подсудимые по делу уже почти полтора года содержатся под стражей в следственных изоляторах.

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