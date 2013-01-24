Адвокат: 30 депутатов готовы взять на поруки «васильковских террористов»

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении адвоката одного из подсудимых - Сергея Бевза – Дмитрия Лошакова.

По сообщению адвоката, в четверг, 24 января, состоится очередное судебное заседание по „васильковскому делу” (дело так называемых «васильковских террористов») по адресу: г. Киев, ул. Мельниченко, 1, Киево-Святошинский районный суд.

В 13.30 под стенами суда начнется акция в их поддержку.

По словам Д.Лошакова, на заседании защита в очередной раз будет пытаться подать ходатайство об изменении меры пресечения. На поруки подсудимых будут брать народные депутаты Украины, присутствующие на суде. Заявления о взятии подсудимых на поруки написали уже более 30 законодателей, отметил адвокат.

По теме: "Васильковские террористы” просят не спускать глаз с суда

Д.Лошаков напомнил, что 22 августа 2011 года в г. Василькове работники СБУ «с грубыми нарушениями техники безопасности изъяли якобы взрывное устройство. СБУ задержала двух депутатов Васильковского горсовета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза и помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыве памятника Ленину в г. Борисполь. Сам памятник на тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета. Экспертизы, проведенные СБУ, показали: обнаруженные на «взрывчатке» и других «вещественных доказательствах» отпечатки пальцев и ДНК не принадлежат ни одному из подсудимых».

С конца 2011 года дело рассматривается в Киево-Святошинском районном суде под председательством Ю.Бурбелы.

За последние 6 месяцев состоялись только 4 судебных заседания, что свидетельствует о затягивании судом рассмотрения „васильковского дела”, отмечается в сообщении.

Подсудимые по делу уже почти полтора года содержатся под стражей в следственных изоляторах.