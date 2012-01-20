"Васильковские террористы” просят не спускать глаз с суда

Задержанный по делу “васильковских террористов” призывает журналистов освещать этот судебный процесс, заявляя, что власть по сфабрикованным обвинениям может лишить свободы кого угодно.

Об этом идет речь в обращении главного редактора газеты “Вечірній Васильків”, депутата Васильковского городского совета Игоря МОСИЙЧУКА, задержанного по делу так называемых “васильковских террористов”, к украинским и иностранным журналистам, журналистским организациям и объединениям.

“Фабрикование дела „васильковских террористов” свидетельствует, что завтра в тюрьму может попасть кто угодно. Власть, с помощью подконтрольных ей правоохранительных органов, подбросив взрывчатку, наркотики, оружие и тому подобное, может лишить свободы любого гражданина Украины, в частности и журналиста. Особенно легко это сделать, если другие его коллеги-журналисты будут молчать. Кто-то говорит, что мы какие-то не такие, что мы - националисты, кто-то не разделяет наши взгляды, но сейчас вопрос не в этом. Если завтра посадят нас, то послезавтра будут сажать журналистов с либеральными, консервативными или любыми другими взглядами”, - говорится в обращении И.МОСИЙЧУКА, переданном УНИАН.

В частности, он призывает журналистов активно освещать судебный ход рассмотрения уголовного дела “васильковских террористов” и делать это правдиво, честно и беспристрастно.

И.МОСИЙЧУК напомнил, что 23 августа 2011 года, в 20-ю годовщину независимости Украины, его, а также Сергея БЕВЗА и Владимира ШПАРУ задержали работники СБУ «по сфабрикованным обвинениям в подготовке к террористическому акту, в частности в намерении взорвать памятник Ленину в г. Борисполе».

“Абсурдность данных обвинений заключается в том, что этого памятника на момент якобы планирования его уничтожения на том месте уже не было. Он был демонтирован по решению Бориспольского городского совета и перенесен на задворки. В уголовном деле по нашему обвинению есть множество доказательств его фальсификации”, - отметил И.МОСИЙЧУК.

Кроме того, в обращении И.МОСИЙЧУК поблагодарил украинских журналистов, которые правдиво и беспристрастно освещают ход событий вокруг этого дела.

“Ход рассмотрения в суде нашего уголовного дела подтверждает, что попытки оклеветать нас могут повториться. Более того, те, кто сфабриковал против нас уголовное дело, заинтересованы, чтобы их преступные манипуляции не стали достоянием украинской общественности. Они стремятся минимизировать внимание медиа к судебному рассмотрению этого уголовного дела”, - отмечается в письме .

Как сообщал УНИАН, 22 августа 2011 года СБУ обнародовала информацию о том, что в Василькове Киевской области задержаны трое участников организованной преступной группы, которые намеревались совершить взрыв во время празднования Дня Независимости Украины.

Впоследствии Социал-национальная ассамблея и “Патриот Украины” сообщили о задержании своих представителей. В организациях отвергли обвинения в намерениях совершить теракт.

На сайте СНА сообщалось, что 23 августа был задержан активист васильковской организации Алексей ЧЕРНЕГА, повторно был задержан Владимир ШПАРА.

Позже были задержаны активисты СНА, депутаты Васильковского горсовета Игорь МОСИЙЧУК и Сергей БЕВЗ, а также Виталий ЗАТЕЛЕПА, Максим БОЙКО и Юрий БОНДАРЕНКО.

24 августа по материалам СБУ Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух депутатов Васильковского городского совета по признакам приготовления к совершению теракта, изготовления и хранения с целью распространения материалов с призывами к совершению терактов и незаконного хранения взрывчатых веществ и боеприпасов.