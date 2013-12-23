Путин считает, что "интеллигентному" Лаврову на Майдане не место

Жириновский, выступая на Госсовете, сказал, что "друзья-партнеры нередко в нашей истории становились врагами", и привел в пример поведение Европы в отношении Украины.

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Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы видим, как министр иностранных дел Германии Гвидо Вестервелле гуляет по Майдану. А спрашивается: где наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров? Может быть, пора выйти из кабинета и идти туда, на тот же Майдан, и защищать там национальные интересы нашей страны?", - поинтересовался лидер ЛДПР.

"Что касается министра иностранных дел - он у нас человек интеллигентный, и мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран: ни Федеративной Республики Германия, ни Украины", - сказал Путин.