Путин считает, что "интеллигентному" Лаврову на Майдане не место
Президент РФ Владимир Путин защитил министра иностранных дел России Сергея Лаврова от критики лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявив, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.
Жириновский, выступая на Госсовете, сказал, что "друзья-партнеры нередко в нашей истории становились врагами", и привел в пример поведение Европы в отношении Украины.
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Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы видим, как министр иностранных дел Германии Гвидо Вестервелле гуляет по Майдану. А спрашивается: где наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров? Может быть, пора выйти из кабинета и идти туда, на тот же Майдан, и защищать там национальные интересы нашей страны?", - поинтересовался лидер ЛДПР.
"Что касается министра иностранных дел - он у нас человек интеллигентный, и мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран: ни Федеративной Республики Германия, ни Украины", - сказал Путин.