Эксперт назвал разговоры о "временных администрациях" в Киеве бессмысленными

«Можно сколько угодно сотрясать воздух, но другого легитимного представительского органа власти в Киеве нет. Разнообразные «общественные советы» и «революционные комендатуры» не владеют какими-либо инструментами для решения жизненно важных для столицы вопросов. Например, центральная власть выделила Киеву дотацию в 130 миллионов гривен. Кто ее должен принять в бюджет и направить на выплату зарплат и надбавок бюджетникам, в том числе зарплат работникам коммунального транспорта? Самопровозглашенный «революционный комендант» Катеринчук? Или, может быть, «общественный совет», заседающий в здании мэрии, противозаконно захваченном неустановленными лицами, а теперь используемый для пребывания там участников массовых акций на Майдане? Разумеется, нет — это может сделать только Киевсовет и только через решение сессии. Если же этого не произойдет, деньги вернутся в государственную казну — к немалому удовольствию некоторых людей в Кабинете министров, а может, и «революционных» «советчиков» и «комендантов» в случае, конечно, если они заинтересованы в ухудшении материального положения работников бюджетной сферы и коммунальных предприятий столицы», — сказал Бондаренко.

Политолог также считает, что самопровозглашенные на Майдане якобы органы столичной власти являются имитацией псевдоуправленческой деятельности.

«Для того чтобы управлять городом, недостаточно объявить себя «временной администрацией». Провозгласить можно что угодно, но коммунальные предприятия и городской транспорт от этого не перестанут подчиняться соответствующим департаментам КГГА. И ответственность за полноценное функционирование городских служб перед киевлянами будет нести отнюдь не самопровозглашенный «комендант», а конкретные чиновники Киевской горгосадминистрации и коммунальных предприятий. Аналогичная ситуация и с «общественным советом». Закон предусматривает такие образования, как форму самоорганизации населения. Но они могут быть лишь совещательными органами при официальных органах власти. Или же сами органы власти могут делегировать часть своих полномочий таким объединениям граждан. Разумеется, «общественному совету» никто никаких полномочий не делегировал. Да и совещаться о чем-либо с официальной властью эти «общественники», похоже, не настроены», — отметил Бондаренко.

Напомним, что секретарь Киевсовета Галина Герега объявила о том, что последняя в этом году сессия Киевсовета пройдет 24 декабря. Поскольку здание мэрии удерживают митингующие на Майдане Незалежности, депутаты соберутся в здании Соломенской райгосадминистрации. Сессия должна принять ряд важных вопросов, в частности распределить 130 млн грн, которые правительство дало столице в рамках реализации задач Президента Украины по обеспечению социальных гарантий работникам бюджетной сферы.