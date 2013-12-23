Стало известно, когда Украина получит первые $3 миллиарда от России

Первый транш в размере 3 миллиардов долларов от продажи России украинских евробондов Киев получит во вторник, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов журналистам, передает РИА Новости.

"Сделка была завершена в пятницу, окончательное перечисление средств, по нашим оценкам, будет во вторник", - сказал Силуанов.

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По его словам, Россия не планирует продавать евробонды Украины, выкупленные на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"У нас срок инвестирования - два года. Было принято решение поддержать нашего соседа, наши предприятия через обеспечение товарооборота, взаимной торговли и сотрудничества", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, планирует ли Россия досрочно продавать евробонды Украины. "Торговать (евробондами) не будем", - уточнил он.

При этом он сообщил, что правительство РФ сможет инвестировать не более 10% Фонда национального благосостояния в ценные бумаги с более высоким риском, чем предусмотрено инвестдекларацией фонда.

"В текущем году в правила управления средствами ФНБ внесен ряд изменений, в том числе предусмотрена возможность инвестирования Минфином ограниченной части средств ФНБ - не более 10% - в долговые обязательства иностранных государств с более высоким уровнем доходности, риска, чем суверенные долговые обязательства, формирующие преобладающую часть инвестпортфеля ФНБ", - сказал Силуанов.

Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.

Как заявлял премьер-министр Украины Николай Азаров, первый транш в размере трех миллиардов долларов, который получит Киев от покупки РФ украинских евробондов, правительство направит на социальные выплаты.