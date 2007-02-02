Заседание Украина-Тройка ЕС состоится 6 февраля в Киеве.

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь представительства Германии при ЕС Мартин КОТТХАУС.

«Насколько мне известно, заседание состоится в тот же день, как это и предусматривалось раньше, то есть 6 февраля», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, проведение заседания Украина-Тройка ЕС на уровне министров иностранных дел в начале этой недели было под угрозой срыва из-за неопределенной ситуации, касающейся пребывания в должности министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА.

После его отставки и назначения Владимира ОГРЫЗКО исполняющим обязанности министра источник в пресс-службе Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьера СОЛАНЫ сообщили, что проведение заседания зависит исключительно от украинской стороны.