Депутаты Киевсовета призвали Герегу отказаться от иска к Евромайдану

По словам председателя фракции Виталия Павлика, иск в Печерский районный суд города Киева по Евромайдану юридически необоснован и противоречит интересам киевлян.

«Этот иск в суд не является легитимным обращением Киевского городского совета как органа местного самоуправления, который представляет территориальную общину Киева. Он представлен не в интересах территориальной общины, которая является первичным субъектом местного самоуправления, основным носителем его функций и полномочий. Кроме того, иск является юридически и фактически необоснованным. Вопрос об обращении в суд с указанным иском не обсуждался на заседании Киевского городского совета, по предмету настоящего иска представительным органом местного самоуправления Киева никакого решения не принималось. По своему содержанию указанный иск направлен на ограничение конституционного права граждан Украины на проведение мирных собраний», - говорится в заявлении фракции «Демократическая партия Украины».

Столичные депутаты отмечают, что иск в большей части требований потерял актуальность, «поскольку дороги и тротуары на большинстве указанных улиц блокируют не обычные граждане, а работники правоохранительных органов и их транспортные средства».

В заявлении отмечается, что «блокирование так называемого правительственного квартала представителями силовых структур имеет элементы режима чрезвычайного положения, поскольку на блокированную ими территорию или не пускают граждан (в том числе депутатов Киевсовета ) вообще, или пропускают на определенную территорию улиц и тротуаров при наличии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность».

«На блокированных силовыми структурами улицах значительной степени ограничено функционирования заведений общественного питания, других учреждений и организаций. При таких обстоятельствах Киевсовет должен прежде обращаться с иском относительно разблокирования этой части столицы силовыми структурами для обеспечения нормальной жизнедеятельности Киева», - считают во фракции «Демократическая партия Украины».

Столичные депутаты убеждены не только в юридической необоснованности указанного иска, но и в его направленности против территориальной общины Киева. «Это в принципе недопустимо: Киевсовет должен отражать интересы киевлян и действовать для их удовлетворения, а не выступать против территориальной общины столицы», - сказано в заявлении.

Напомним, 9 декабря 2013 от имени Киевсовета в Печерский районный суд города Киева было подано исковое заявление об обязательстве граждан Украины освободить центральные улицы столицы (Круглоуниверситетскую, Шелковичная, Пилипа Орлика, Институтскую, Грушевского, Банковой, Крещатик, Майдан Независимости, Лютеранскую, Заньковецкой, Гусовского, Резницкую, Кловский спуск, Богомольца, Липской, Командарма Каменева, а также переулки Крепостной и Липский).