На Майдане объявили о создании Народного объединения "Майдан"
14:00, 22 декабря 2013Политика
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Лидеры оппозиции призвали участников акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве создать общественную организацию Народное объединение "Майдан”
Как передает корреспондент УНИАН, об этом со сцены на Майдане объявили оппозиционные лидеры Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Александр Турчинов.
“Мы здесь, на Майдане объявляем о создании общенациональной общественной организации Народное объединение "Майдан”, - сказал Тягнибок.
При этом он призвал тех людей, которые по разным причинам вынуждены возвращаться из столицы домой, создавать ячейки такого объединения в своих населенных пунктах.
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