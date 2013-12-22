На Майдане объявили о создании Народного объединения "Майдан"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом со сцены на Майдане объявили оппозиционные лидеры Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Александр Турчинов.

“Мы здесь, на Майдане объявляем о создании общенациональной общественной организации Народное объединение "Майдан”, - сказал Тягнибок.

При этом он призвал тех людей, которые по разным причинам вынуждены возвращаться из столицы домой, создавать ячейки такого объединения в своих населенных пунктах.