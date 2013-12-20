Милиция будет расследовать нападения на штаб Евромайдана в Харькове

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области, сообщение о факте повреждения окон в помещении, расположенном по улице Римарская, поступило сегодня, 20 декабря, в 4:20.

На место происшествия выехало руководство Дзерджинського РО и следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что в доме, где неизвестные лица выбили стекла в окнах, расположено Харьковское областное объединение Всеукраинского общества «Просвита».

По словам свидетелей, удалось выяснить, что рано утром неизвестные лица разбили оконные стекла в 4 окнах - в 2-х с внутреннего двора и 2-х внешние, а на стены и на крыльцо разлили краску.

Следственный отдел Дзержинского райотдела милиции по этому факту открыл уголовное производство по ч.2 ст. 296 (хулиганство) УКУ, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Ведется дальнейшая проверка.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью произошло нападение на штаб харьковского Евромайдана.

5 декабря неизвестные отобрали у активистов местного Евромайдана генератор. 13 декабря неизвестные подожгли арендованный активистами местного Евромайдан микроавтобус. По этим фактам возбуждены уголовные производства. Следствие продолжается.