Украинцам, выезжающим в Россию, МИД советует поискать себя в списке "персон нон грата"

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

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Чтобы получить указанную информацию, иностранец должен заполнить специальную форму на сайте в разделе "информационные сервисы", подраздел "проверка наличия оснований для непредоставления разрешения на въезд на территорию РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства по линии ФМС".