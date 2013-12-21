Украинцам, выезжающим в Россию, МИД советует поискать себя в списке "персон нон грата"
04:52, 21 декабря 2013Политика
3226 0
Украинцам, которые планируют поехать в Россию, рекомендуется поискать свою фамилию в "черном списке" на сайте Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ.
Украинцам, выезжающим в Россию МИД советует поискать себя в списке "персон нон грата"
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Украины.
По теме: Россия запретила въезд 25 тысячам украинцев
Чтобы получить указанную информацию, иностранец должен заполнить специальную форму на сайте в разделе "информационные сервисы", подраздел "проверка наличия оснований для непредоставления разрешения на въезд на территорию РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства по линии ФМС".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter