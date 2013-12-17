Россия запретила въезд 25 тысячам украинцев

Об этом УНИАН сообщил руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский.

«Всего запрещен въезд на территорию России около 25 тыс. граждан Украины», - сказал Ромодановский.

В 2013 году Федеральная миграционная служба России закрыла въезд на свою территорию для 427 тыс. иностранных граждан, добавил он.

При этом он заверил, что запрет на въезд иностранным гражданам независимо от гражданства выставляется с помощью специальной автоматизированной системы миграционного учета.

Ромодановский подчеркнул, у сотрудников ФМС нет никакого предвзятого отношения к гражданам какой бы ни было страны.

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При этом глава ФМС напомнил, что граждане Украины имеют право непрерывно находится на территории России в течении 90 суток. Плюс к этому периоду, по его словам, дается еще 30 суток на самостоятельное возвращение.

Также он сообщил, что на сайте ФМС гражданин любой страны, в том числе Украины, может заранее выяснить, есть он в запретном списке мигрантов или нет.

«Автомат может ошибаться? Вот он увидел, что человек превысил срок пребывания на территории России 120 дней, он автоматически закрывает въезд такому гражданину (сроком на 3 года). Здесь нет ничего личного. Машину не обманешь», - отметил глава ФМС.

Ромодановский напомнил, что также запрещается въезд в Россию иностранцам, которые дважды в течение года нарушали Кодекс об административных правонарушениях РФ. По его словам, основанием для запрета въезда являются неоплаченные административные штрафы. Кроме того, может быть введен запрет на въезд сроком на 5 лет в случае выдворения в судебном порядке и на 10 лет, если такое нарушение совершается повторно.

В то же время Ромодановский подчеркнул, что приобретенные на стороне, а не в ФМС разрешительные документы, как например, патент или миграционная карта, не воспринимаются информационной системой учета мигрантов.

«У нас работают только официальные документы, на основании которых автоматически вносятся данные в нашу информационную систему», - сказал он.

Глава ФМС России также проинформировал, что сейчас на рассмотрении в Госудуме находится законопроект о введении ограничения пребывания в России для иностранных граждан, не требующих визы, сроком до 90 суток в течении полугода. Это касается тех, у кого нет разрешительных документов, таких как разрешение на работу, патент, решение на временное проживание, вид на жительство или нет отметки ФМС о продлении срока пребывания на территории РФ.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября, по данным Ромодановского, около 20 тыс. граждан Украины был запрещен въезд на территорию России сроком от трех лет за нарушение российского законодательства. За нарушение законов Россия запретила въезд 365 тыс. иностранцев