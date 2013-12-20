Кучма: Мы не можем потерять такого партнера, как ЕС

16:23, 20 декабря 2013
Политика
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Экс-президент Леонид Кучма заявил, что Украина не может потерять такого партнера, как Европейский союз. Он также считает, что точка в вопросе евроинтеграции страны не поставлена.  

Леонид Кучма не хочет терять ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

По мнению Кучмы, Президент России Владимир Путин согласился на скидку цены на газ и на кредит Украине не за «просто так».

Комментируя украинско-российские договоренности в Москве, Кучма сказал: «Если смотреть на цифры, я двумя руками, потому что когда я послушал премьер-министра Азарова Николая Яновича, когда он привел цифры по экономике, мне стало плохо. Сегодня нам бросили спасение, но за долги нужно рассчитываться. Но плохо, что мы все время долги набираем в счет будущих поколений и радуемся по этому поводу. Если бы это было на развитие экономики, я двумя руками, а когда опять на проедание, то это не совсем хорошая вещь».

На вопрос о мотивах Путина, которые побудили его пойти на экономические уступки Украине, Кучма ответил: “Путин никогда благотворительностью не занимался”, и добавил, что в целом приветствует экономические достижения Президента Украины Викора Януковича в Москве.

“Но мы же можем потерять такого партнера, как Европейского Союза, и он на нас начнет смотреть с таких позиций, что с нами нельзя иметь дело, потому что мы можем спригнуть с паровоза”, - отметил он.

Как считает Кучма, Янукович еще не утратил возможность продолжить сотрудничество с Евросоюзом, “потому что пока еще сигналы из ЕС идут позитивные, двери открыты”.

Комментируя политическую ситуацию в Украине, Кучма заявил, что украинские высокопоставленные синовники должны понести политическую ответственность за избиение студентов 30 ноября. “Должна быть политическая ответственность. А что это такое, вы хорошо понимаете. Я уже не говорю о юридической ответственности за избиение молодежи на Майдане. А вот объемы политической ответственности необходимо разработать вместе. Но нельзя просто не замечать того, что происходит в стране”, - сказал Кучма.

Напомним, Россия и Украина договорились о снижении цены на газ. Также РФ купит евробонды Украины на $15 млрд в 2013 и 2014 годах. При этом Путин заверил, что вопрос вступления Украины в ТС не обсуждался.

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