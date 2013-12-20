Кучма: Мы не можем потерять такого партнера, как ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

По мнению Кучмы, Президент России Владимир Путин согласился на скидку цены на газ и на кредит Украине не за «просто так».

Комментируя украинско-российские договоренности в Москве, Кучма сказал: «Если смотреть на цифры, я двумя руками, потому что когда я послушал премьер-министра Азарова Николая Яновича, когда он привел цифры по экономике, мне стало плохо. Сегодня нам бросили спасение, но за долги нужно рассчитываться. Но плохо, что мы все время долги набираем в счет будущих поколений и радуемся по этому поводу. Если бы это было на развитие экономики, я двумя руками, а когда опять на проедание, то это не совсем хорошая вещь».

На вопрос о мотивах Путина, которые побудили его пойти на экономические уступки Украине, Кучма ответил: “Путин никогда благотворительностью не занимался”, и добавил, что в целом приветствует экономические достижения Президента Украины Викора Януковича в Москве.

“Но мы же можем потерять такого партнера, как Европейского Союза, и он на нас начнет смотреть с таких позиций, что с нами нельзя иметь дело, потому что мы можем спригнуть с паровоза”, - отметил он.

Как считает Кучма, Янукович еще не утратил возможность продолжить сотрудничество с Евросоюзом, “потому что пока еще сигналы из ЕС идут позитивные, двери открыты”.

Комментируя политическую ситуацию в Украине, Кучма заявил, что украинские высокопоставленные синовники должны понести политическую ответственность за избиение студентов 30 ноября. “Должна быть политическая ответственность. А что это такое, вы хорошо понимаете. Я уже не говорю о юридической ответственности за избиение молодежи на Майдане. А вот объемы политической ответственности необходимо разработать вместе. Но нельзя просто не замечать того, что происходит в стране”, - сказал Кучма.

Напомним, Россия и Украина договорились о снижении цены на газ. Также РФ купит евробонды Украины на $15 млрд в 2013 и 2014 годах. При этом Путин заверил, что вопрос вступления Украины в ТС не обсуждался.