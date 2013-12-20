Фоменко будет тренером сборной Украины по футболу до 2015 года
13:05, 20 декабря 2013Политика
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Главный тренер сборной Украины Анатолий Фоменко продлил контракт с национальной сборной до 2015 года.
Михаил Фоменко остается тренером сборной Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно по итогам заседания Конгресса Федерации футбола Украины.
Фоменко возглавил национальную сборную ровно год назад, в декабре 2012 года, успев после этого провести впечатляющую серию из восьми беспроигрышных игр подряд.
В последнем решающем матче отборочного цикла Чемпионата мира-2014 команда под его руководством уступила Франции со счетом 0:3.
Тем не менее, прогресс команды, которая заняла 18-те место в рейтинге ФИФА, оказался очевиден, и тренеру было решено доверить место в команде до конца отборочного цикла Евро-2016.
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