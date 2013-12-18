Лавров: Россия удивлена попытками открыто давить на Украину по вопросам евроинтеграции

"Вызывают удивление попытки оказания неприкрытого давления на правительство Украины, которые продолжаются, несмотря на решения, принятые вчера в Москве", - сказал он в среду, выступая в рамках «Правительственного часа» в Совете Федерации.

«Киеву адресуются безапелляционные требования сделать свободный выбор в пользу Европы», - сказал министр. При этом он не уточнил, с какой именно стороны на Украину оказывается давление.

По его словам, в самом этом призыве содержится внутренне противоречие. "И при этом суверенному государству отказывают в праве разобраться в ситуации самостоятельно, действовать в соответствии со своими законами и национальными интересами», - отметил он, добавив, что «наша позиция основана на уважении суверенного выбора украинского народа».

"Надеемся, что ему удастся преодолеть накопившиеся проблемы в конституционном, правовом поле и принять собственное решение», - заключил министр.

Правительство Украины 21 ноября решило приостановить подготовку к ассоциации с ЕС, и соглашение не было подписано на саммите «Восточного партнерства». Сторонники европейской интеграции Украины в связи с таким решением проводят митинги в центре Киева, хотя власти заверяют, что не сворачивают с курса евроинтеграции и продолжают переговоры с ЕС. Накануне Москва и Киев договорились о снижении стоимости российского газа для Украины, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.