Оппозиция хочет сделать следующую неделю пленарной, чтобы принять госбюджет на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Он отметил, что на данное время в парламент не поступил проект бюджета на 2014 год.

Яценюк подчеркнул, что председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, говоря вчера о необходимости принятия решения о принятии госбюджета по сокращенной процедуре, “преднамеренный ввел в заблуждение” всех.

Яценюк отметил, что оппозиция требует, в соответствии с законом о Регламенте Верховной Рады, раздать всем народным депутатам проект бюджета на следующий год. По его словам, также, согласно закону, законопроект о принятии госбюджета должен рассматриваться “не ранее, чем через четыре дня после того, как депутаты получили проект закона”.

Яценюк напомнил, что, в соответствии с данным законом, к проекту госбюджета должны быть представлены выводы Счетной палаты Украины, также оппозиция требует объявить следующую неделю пленарной для рассмотрения законопроекта о госбюджете.

По словам Яценюка, оппозиция требует принять бюджет “в три чтения, как это предусмотрено законом, - первое чтение должно состояться в понедельник или во вторник, а второе чтение, возможно, по сокращенной процедуре, поставить на пятницу следующей пленарной недели”.

Он подчеркнул, что депутаты должны проголосовать за каждую поправку и предложения в бюджет.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины сегодня предварительно одобрил проект государственного бюджета на 2014 год.