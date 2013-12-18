Эксперт: ЕС должен определиться со своей позицией в отношении Украины

Заместитель генерального директора по международным вопросам Центра Разумкова Валерий Чалый считает, что Европейский Союз должен сделать серьезный анализ ситуации после подписания Президентом Украины ряда документов в Москве и определиться со своей дальнейшей позицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чалый сказал на пресс-конференции.

Он считает последние заявления комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле «довольно странными».

«Мне кажется, что заявления, что ЕС будет решать только когда разберется, какая именно сделка была в России, и сегодня еще не готов что-то говорить, - это проявление геополитической инфантильности, по крайней мере части тех, кто принимает решение в ЕС», - сказал эксперт.

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По убеждению Чалого, должен быть сделан серьезный анализ ситуации, и «ЕС должен для себя определить, кем он является - серьезным игроком в геополитическом будущем или организацией, которая сконцентрируется на своих внутренних проблемах».

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением прекратило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, что вызвало волну протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.

17 декабря в Москве после заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.