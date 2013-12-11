Делегацию Украины завтра в Брюсселе примет комиссар ЕС Фюле - спикер ЕС

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле примет в четверг, 12 декабря, украинскую делегацию во главе с первым вице-премьером Сергеем Арбузовым для обсуждения вопросов, связанных с подписанием и имплементацией Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил в Брюсселе пресс-секретарь комиссара Фюле Петер Стано, прибавив, что переговоры состоятся в четверг после обеда.

Как сообщается, Украина стремится получить финансовую помощь от ЕС в качестве компенсации за возможные потери от имплементации Соглашения об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

29 ноября Президент Украины Виктор Янукович в Вильнюсе не подписал Соглашение об ассоциации.