Делегацию Украины завтра в Брюсселе примет комиссар ЕС Фюле - спикер ЕС
Штефан Фюле примет украинскую делегацию во главе с первым вице-премьером Сергеем Арбузовым для обсуждения вопросов, связанных с подписанием Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле примет в четверг, 12 декабря, украинскую делегацию во главе с первым вице-премьером Сергеем Арбузовым для обсуждения вопросов, связанных с подписанием и имплементацией Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил в Брюсселе пресс-секретарь комиссара Фюле Петер Стано, прибавив, что переговоры состоятся в четверг после обеда.
Как сообщается, Украина стремится получить финансовую помощь от ЕС в качестве компенсации за возможные потери от имплементации Соглашения об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли между Украиной и ЕС.
Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства».
29 ноября Президент Украины Виктор Янукович в Вильнюсе не подписал Соглашение об ассоциации.