ЕС рассчитывает подписать соглашение с Украиной в 2014 году - СМИ

Об этом сообщил в четверг РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"Официальные лица ЕС надеются, что соглашение может быть подписано на ежегодном саммите ЕС-Украина в 2014 году", - сказал собеседник агентства.

Еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле объявил сегодня о договоренности с первым вице-премьером Украины Сергеем Арбузовым подготовить дорожную карту для применения соглашения об ассоциации и намерении поддерживать Киев в договоренностях с МВФ.

По итогам переговоров глава Миндоходов Александр Клименко заявил, что переговоры были продуктивными и показали, что между сторонами нет непреодолимых противоречий.

"Позиции ЕС и Украины достаточно близки, и в результате проведения необходимой подготовительный работы будет достигнуто полное взаимопонимание. Впереди у Украины, правительства, украинского бизнеса несколько месяцев сложной кропотливой работы", - заявил Клименко.

"Взаимопонимание есть в том числе и по вопросу серьезных потерь, которые понесет экономика Украины и в первую очередь украинский бизнес после подписания ЕС. Мы видим позитивный сигнал в возможности пересмотра и выхода на симметрию в таможенных вопросах (пошлины), что безусловно важно для украинских предприятий", - подчеркнул он.

По его словам, украинская сторона сегодня исходила и действовала исключительно с позиций и интересов украинской экономики.

"Интересы украинского бизнеса и отечественного рынка должны быть максимально защищены и соблюдены", - заявил Клименко.