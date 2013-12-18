Папа Франциск отпраздновал свой день рождения с бездомными
05:28, 18 декабря 2013Политика
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Папа Римский Франциск отпраздновал свой 77-й день рождения. В этот день он пригласил к себе в гости 3-х бездомных.
Бездомные, живущие вблизи собора Святого Петра в Риме, попали к понтифику утром. Вместе с ними Папа разделил свой завтрак, пишет gazeta.ru.
Один из гостей пришел вместе с верным ему собакой. Животное также радушно приняли в Ватикане.
Трапеза в день рождения понтифика практически не отличалась от ежедневной и была достаточно скромная.
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