Папа Франциск отпраздновал свой день рождения с бездомными

05:28, 18 декабря 2013
Политика
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Папа Римский Франциск отпраздновал свой 77-й день рождения. В этот день он пригласил к себе в гости 3-х бездомных.

Бездомные, живущие вблизи собора Святого Петра в Риме, попали к понтифику утром. Вместе с ними Папа разделил свой ​​завтрак, пишет gazeta.ru.

Один из гостей пришел вместе с верным ему собакой. Животное также радушно приняли в Ватикане.

Трапеза в день рождения понтифика практически не отличалась от ежедневной и была достаточно скромная.

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