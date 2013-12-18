Папа Франциск отпраздновал свой день рождения с бездомными

Бездомные, живущие вблизи собора Святого Петра в Риме, попали к понтифику утром. Вместе с ними Папа разделил свой ​​завтрак, пишет gazeta.ru.

Один из гостей пришел вместе с верным ему собакой. Животное также радушно приняли в Ватикане.

Трапеза в день рождения понтифика практически не отличалась от ежедневной и была достаточно скромная.