Перезахоронение радиоактивных отходов начнется в 2015 году - министр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков.

Он отметил, что финансовую помощь в проведении этих работ будет оказывать НАТО, для этого было подписано имплементационное соглашение.

«Подписано имплементационное соглашение о перезахоронении радиоактивных отходов, которые создавались и сейчас хранятся со времен Советского Союза, со времен ядерных программ военных Советского Союза. На территории Украины это 6 объектов. Приблизительный объем – 1 тыс м куб», - сказал Проскуряков.

По его словам, на объектах, где хранятся радиоактивные отходы, в 2014 году будет проведен мониторинг, в ходе которого будет определено точное их количество, а также место, где они будут перезахоронены. На эти работы будет выделено около 1 млн евро.

Проскуряков добавил, что в 2015 году начнется вывоз и перезахоронение радиоактивных отходов. На все работы предусмотрено выделение от 15 до 25 млн дол.

«Сумма называлась до 15 млн дол, но с вилкой до 25 млн дол. Потому что рассчитано на 1 тыс м куб, но если реально покажет, что их больше, поэтому с вилкой. Проект рассчитан на 5 лет», - отметил министр экологии.

Как сообщалось, 18 сентября 2013 года Проскуряков подписал имплементационное соглашение между Кабинетом министров и НАТО по поддержке (ОНП) о перезахоронении радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ.

За выполнение соглашения и управление проектами с украинской стороны будет отвечать Министерство экологии и природных ресурсов в лице Госагентства по управлению зоной отчуждения. Со стороны НАТО управление проектами в рамках соглашения планируется возложить на Германию.