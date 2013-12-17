Путин перекрывает путь Украины к евроинтеграции - эксперт

Президент РФ Владимир Путин, предоставляя 15 млрд долларов и снижая цену на газ на 30%, помогает Президенту Украины Виктору Януковичу удержаться политически, укрепляет его социально-экономический фундамент перед вызовами Майдана и перекрывает путь к возвращению Украины к подписанию Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

“Путин, оказывая такую большую помощь, не занимается благотворительностью. Фактически таким образом он, во-первых, помогает Януковичу удержаться политически и через эту помощь укрепляет его социально-экономический фундамент перед вызовами Майдана, потому что Майдан тревожит и Путина - это вызовы для России. Поэтому помочь Президенту Януковичу - в интересах самого Путина. Но, во-вторых, перекрывает путь к возвращению к договоренностям с ЕС, и это также отвечает интересам российского руководства. Таким образом, Путин нейтрализует возвращение Украины, по крайней мере в ближайшей перспективе, к евроинтеграции, к подписанию Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли”, - объяснил эксперт.

Фесенко добавил, “что в обмен на такое значительное снижение цены на газ существуют предположения, в частности относительно возможного участия в Таможенном или в Евразийском союзе. Однако я думаю, что в действительности вопрос Таможенного союза, если и будет подниматься, скорее всего, не сейчас, а в следующем году, ближе к президентским выборам. И он будет подниматься не только как уступка России, а как элемент избирательной кампании Президента Януковича, в частности в рамках сближения с РФ, что отвечает ожиданиям и традиционным настроениям русскоязычных избирателей Януковича”.

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Кроме этого, политолог отметил: “Там сказано, что это дополнение к соглашению, которое будет действовать до 2019 года, но мы знаем, что сейчас цена на газ меняется в зависимости от изменения цены на нефтепродукты. Как будет с этой ценой до конца года или через год, насколько она будет стабильной и как она может изменяться, с точки зрения экономики - это один из ключевых вопросов”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 декабря, во время двусторонней встречи с Януковичем в Москве в рамках заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии Путин заявил, что Россия разместит в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из ФНБ объемом 15 млрд долларов.

Он отметил, что Россия и Украина могут плотнее сотрудничать на международной арене, в частности по вопросам региональной безопасности. «Россия и Украина могли бы плотнее взаимодействовать и на международной арене, расширять координацию позиций по глобальным проблемам, в первую очередь, по региональной безопасности, ключевым фактором которой является базирующийся в Севастополе Черноморский флот Российской Федерации», - сказал Путин.

Кроме того, глава Российского государства подчеркнул, что оборонные мощности экономики Украины могут быть использованы для нужд Вооруженных сил России.

Также была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнение, которое дает возможность «Газпрому» продавать Украине газ по цене 268,5 долларов за тысячу кубометров», - сказал Путин. При этом он отметил, что это временное решение. «Во всяком случае, мы считаем, что это временное решение, имея в виду, что долгосрочные, долговременные договоренности будут достигнуты. Это касается и поставок газа в Украину, и транзита. Россия готова и дальше идти навстречу нашим партнерам», - сказал Путин.