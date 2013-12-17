В Ужгороде депутату-активисту Евромайдана сожгли авто (видео)

Машина была припаркована под окнами его квартиры, что всего в сотне метров от областного управления милиции. Известно, что это был автомобиль марки "Киа", у которого дотла выгорел весь моторный отсек, сообщает ТСН.

"На место была немедленно вызвана оперативная следственная группа, усиленная сотрудниками НИЭКЦ. Было выяснено, что авто загорелось путем поджога", - сообщил представитель УМВД в Закарпатье Олег Подебрий.

По факту поджога правоохранители начали уголовное производство. Если злоумышленников поймают и докажут их вину, им грозит от трех до 10-ти лет заключения.

Пострадавший предприниматель является депутатом Ужгородского городского совета. Впрочем, он убежден, что машину подожгли не из-за депутатской или предпринимательской деятельности, а именно из-за активного участия в Евромайдане.