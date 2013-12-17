Канадские наблюдатели не могут определить, были ли демократическими довыборы в Раду

Об этом говорится в заявлении миссии, пишет Украинская правда.

Согласно сообщению, Mission Canada продолжит "мониторить любые жалобы, проблемы и жалобы и оценивать насколько справедливо был использован закон по ним".

"Наша конечная оценка выборов будет базироваться не только на результатах, которые мы имеем на сегодняшний день, а так же на беспристрастности с которой закон применяется для рассмотрения жалоб, проблем и обращений", - говорится в заявлении.

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Mission Canada отмечает, что во время проведения повторных выборов 15 декабря, были замечены следующие отклонения: подкуп избирателей, использование админресурса во время кампании, ненадлежащее использование журналистских удостоверений кандидатами и их представителями с целью продвижения политических целей, запугивания или для того, чтобы вызвать путаницу.

Кроме того, миссия заметила такие нарушения: недостаточная прозрачность в администрировании выборов на всех уровнях, в том числе несвоевременное обнародование решений окружными избирательными комиссиями, неравный доступ к представительству в окружных и участковых избирательных комиссиях.

Mission Canada отметила также положительные явления, в частности, дальнейшее усиление групп гражданского общества.

"Группы украинских внутренних наблюдателей такие как ОПОРА и Комитет избирателей продолжили усиливать свою способность и привлекать большое количество наблюдателей. Также, местные участковые комиссии продемонстрировали желание компетентно осуществлять администрирование работы избирательных участков", - сказано в заявлении.

"Большинство отклонений, наблюдавшихся во время повторных выборов 15 декабря 2013 года были подобными отклонения, указанные во время парламентских выборов 2012 года", - добавили в миссии.

Mission Canada обеспокоена тем, что должностные лица в Окружных избирательных комиссиях (ОИК), которые участвовали в выборах 2012, и которые, возможно, способствовали отклонением также занимали административные должности при повторных выборов 2013 года. Непривлечение к ответственности вероятно создало среду, поддерживает нарушение Закона о выборах.