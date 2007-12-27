Ющенко посмотрит, уживутся ли Тимошенко и Богатырева в одной комнате

Каждый понедельник будут проводиться рабочие консультации с участием Президента Украины, Председателя Верховной Рады, премьер-министра и секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня, представляя аппарату Совета национальной безопасности из обороны нового Секретаря СНБО Раису БОГАТЫРЁВУ.

«В рамках СНБО мы проводим механизм рабочих консультаций, цель которых каждую неделю наряду с консультациями, которые в понедельник в первой половине дня будет проводить Президент, Председатель ВР, премьер-министр и будет присутствовать секретарь СНБО, сформировать план будущих семи дней», - сказал он и добавил, что в рамках этих консультаций большое внимание будет уделяться СНБО.

При этом глава государства сообщил, что заседания СНБО будут проходить дважды в месяц.

Кроме того, Президент обратился к руководству СНБО с требованием – каждый месяц получать отдельный доклад о выполнении всех решений, которые были приняты на предыдущих заседаниях СНБО.

По его словам, на каждом заседании в повестке дня будет вопрос о контроле за выполнением ранее принятых решений.