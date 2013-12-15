Евросоюз не требует от Украины узаконить однополые браки - Томбинский

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский в интервью интернет-изданию ZAXID.NET.

Премьер-министр Украины Николай Азаров, выступая в субботу на митинге сторонников власти, заявил, что одним из условий получения безвизового режима с ЕС является легализация однополых браков, а также принятие закона о равенстве сексуальных меньшинств.

По мнению премьера, украинское общество не готово к таким шагам.

«Тут нет ничего общего с реальностью. Таких требований (о которых упоминал Азаров) нет. Речь не идет о том, чтобы относиться более толерантно, прежде всего, к сексуальным меньшинствам. Речь идет о том, чтобы решить проблему дискриминации в целом», - заявил Томбинский.

Он отметил, что дискриминация может быть разная: возрастная, по состоянию здоровья, дискриминация по религиозным взглядам, а также и сексуальная. В то же время, по словам Томбинского, вопрос однополых браков - это дело каждой отдельной страны.

«У Евросоюза нет никаких общих принципов относительно того, как подходить к вопросу однополых браков. Ведь это та сфера, в которой каждая отдельная страна сама выбирает свой путь и принимает свои отдельные законы по этому вопросу», - добавил глава представительства ЕС в Украине.