В УПЦ (МП) объяснили, почему Церковь не поддерживает ту или иную политическую силу

Украинская православная церковь Московского патриархата не выступает в поддержку той или иной политической силы. Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) вчера на заседании круглого стола «Объединим Украину», сообщая позицию Церкви в отношении политической ситуации в Украине, передает корреспондент УНИАН.

"Украинская православная церковь принципиально воздерживается от участия в политическом процессе. Мы считаем недопустимым выступать в поддержку той или иной политической силы. Наши верующие живут и на востоке, и на западе, и на юге, и на севере Украины. Среди нашей паствы есть приверженцы разных политических партий. Люди по-разному относятся к перспективе евроинтеграции. Мы не имеем права разделять нашу паству. Церковь должна оставаться Церковью", - подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний объяснил, что "в Киевскую Митрополию сегодня из разных епархий УПЦ поступают многочисленные обращения с десятками тысяч подписей верующих, в которых содержится суровая критика евроинтеграционного курса". Вместе с тем владыка подтвердил, что "среди священников и мирян есть те, кого привлекает перспектива евроинтеграции".

"Мы обращаемся к обществу исключительно с пастырскими, а не с политическими обращениями. Миссия Церкви сегодня заключается в поиске путей к примирению ради сохранения целостности нашего государства", - отметил управляющий делами УПЦ.

Также УПЦ осудила проявления агрессии и насилия.

"Христианская совесть и мораль призывает нас однозначно осудить проявления агрессии и насилия", - сообщил управляющий делами УПЦ.

Вместе с тем он заявил о недопустимости использования политическими силами в собственных интересах той или иной гражданской позиции украинцев.

"Нашим соотечественникам, особенно молодежи, небезразлично какой завтра будет Украина. И это следует признать важным достижением нашего общества. Люди проявляют свою гражданскую позицию, они стремятся к лучшему будущему для своих детей, лучшей судьбе для нашего государства. Нельзя допустить, чтобы это проявление гражданской позиции было использовано разными политическими силами в собственных интересах", - отметил митрополит Антоний.

Также владыка Антоний напомнил, что "выражение гражданской позиции должно происходить в рамках закона".

"В Украине существуют легитимные органы власти: Президент и Верховная Рада. Призывы к насильственному смещению власти недопустимы. Также недопустимо препятствование функционированию государственных органов. Проявление гражданской позиции ни в коем случае не должно превращаться в анархию", - подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний отметил, что "выражая свою позицию нужно прислушиваться к оппонентам, в этом важное проявление настоящего демократического общества".