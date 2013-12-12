Ректоры Львовщины требуют объективно расследовать и наказать виновных в нападении на мирный Майдан

Об этом говорится в письме Совета директоров, которое поступило во фракцию ”УДАР” во Львовском облсовете, сообщили УНИАН в пресс-службе партии

Ректоры отмечают, что в ночь с 10 на 11 декабря этого года все стали свидетелями резкого обострения внутриполитической ситуации в Украине.

«Эскалация напряжения и противостояния, к сожалению, приобретает все более угрожающие формы и имеет тенденцию перерасти в острый и затяжной гражданский конфликт, последствия которого могут быть непредсказуемыми. На весы истории положена судьба независимого соборного Украинского государства, народ которого избрал европейский путь развития», - говорится в письме.

Совет ректоров считает необходимым безотлагательно начать конструктивный диалог, в котором на равноправных принципах должны принять участие власть, оппозиция, широкая общественность, в частности, представители студенческой молодежи.

«Академическое сообщество Львовщины абсолютно солидарно с мирными выступлениями граждан в их стремлении утверждения нашей европейской идентичности и поддержке курса Украины на интеграцию с ЕС. Призываем к мудрости, сдержанности и цивилизованному урегулированию конфликта», - отмечается в письме.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря около 1 часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток.

МВД назвало штурм Майдана ”мероприятиями по благоустройству территории”, которые проводились ночью для удобства граждан.

Только когда киевляне утром начали массово выходить на центральную улицу города, бойцов отвели к правительственному кварталу.