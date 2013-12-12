В Кабмине заявили, что возобновляют подготовку к подписанию Соглашения с ЕС

Об этом заявил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов по результатам встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политике соседства Штефаном Фюле в Брюсселе.

«Сейчас нужно сделать все, чтобы Украина не была потеряна для Европы, а европейский путь не был потерян для Украины. Поэтому мы здесь – для преодоления кризиса и для подготовки к подписанию. Сегодня мы возобновляем подготовку к подписанию Соглашения – начинаем серию консультаций по его имплементации», - сказал он.

В связи с этим Арбузов отметил, что для четкого понимания относительно того, как Украина будет реализовывать Соглашение, может быть подготовлен отдельный документ, своеобразная дорожная карта.

По его словам, принципами данного документа является прозрачность оценок и статистики в контексте подписания.

Кроме того, Первый вице-премьер-министр заметил, что говоря о финансовом сотрудничестве с ЕС, украинское правительство подразумевает не «компенсации», а инвестиции в модернизацию Украины.