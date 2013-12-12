В Тернопольской области милиционеры начали писать заявления на увольнение - УМВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в официальном сообщении сектора общественных связей областного управления милиции.

В нем сказано, что работники милиции сейчас несут службу в условиях, когда приходится обеспечивать охрану общественного порядка во время проведения многолюдных акций.

«В обязанности людей в форме входит поддержание правопорядка не только в области, в которой они служат, но и в других населенных пунктах страны, если возникает такая необходимость. В этом милиционеры присягнули на верность своему народу. Некоторые сотрудники милиции оказались не способными профессионально выполнять возложенные на них обязанности: написали рапорты на увольнение и отказались защищать жителей Тернопольской области, в том числе тех, которые находятся за пределами области», - говорится в сообщении.

Ранее местные интернет-СМИ сегодня со ссылкой на источники в рядах милиции сообщили, что местные правоохранители, которых хотели отправить в Киев, начали отказываться. Семеро из них написали заявления на увольнение.