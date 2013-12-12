Украина и ЕС договорились о "дорожной карте" по имплементации Соглашения об ассоциации - агентство

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Фюле.

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"Мы договорились сегодня, что на основании ясной приверженности Украины подписать соглашение об ассоциации мы, во-первых, подготовим дорожную карту для применения соглашения об ассоциации, во-вторых, будем способствовать и поддерживать Украину в создании необходимых условий для достижения соглашения с МВФ, в-третьих, использовать существующие двусторонние консультации для изучения всех вопросов, связанных с применением соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли", - сказал Фюле после переговоров с Арбузовым.