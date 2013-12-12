Европарламент выступил за подписание Соглашения с Украиной "как можно скорее"

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом говорится в специальной резолюции "Последствия вильнюсского саммита и будущее "Восточного партнерства", в частности в отношении Украины", утвержденной на сессии Европарламента в Страсбурге.

Европарламент осудил решение украинской власти во главе с Президентом Виктором Януковичем не подписывать Соглашение об ассоциации на саммите в Вильнюсе в конце ноября.

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"Это была упущенная возможность для отношений ЕС-Украина и для устремлений Украины", - сказано в документе.

Европарламент выразил "мощную поддержку подписанию Соглашения об ассоциации как можно скорее при выполнении всех условий".

Депутаты ЕП приняли во внимание «европейские устремления украинцев, которые проявляются во время демонстраций украинского гражданского общества на Евромайдане в Киеве и других городах Украины, и еще раз подчеркивают, что предоставление Украине европейской перспективы имеет большое значение и в интересах обеих сторон».

Европарламент призвал политиков на следующем саммите ЕС, который должно состояться через неделю в Брюсселе, послать "сильный политический сигнал, что ЕС остается готовым к сближению с Украиной".

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением прекратило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС. 29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. В Украине с 21 ноября проходят массовые акции протеста граждан, которые требуют евроинтеграции Украины. После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве, акции протеста по всей стране возобновились и усилились. Сотни тысяч возмущенных граждан вышли на улицы столицы и других городов 1 декабря. Протесты продолжаются.