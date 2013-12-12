На Майдане - около 5 тысяч митингующих, появились новые баррикады на Прорезной

По состоянию на 9.30 на Майдане Незалежности в Киеве находятся около 5 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие продолжают греться возле металлических бочек с огнем.

Также возле монумента Независимости и на улице Крещатик размещены полевые кухни.

С основной сцены выступают общественные деятели и раздаются песни украинских исполнителей.

На Евромайдане увеличилось количество палаток. Четыре армейские палатки установлены на Крещатике, несколько палаток - возле улицы Городецкого и около 10 - возле монумента Независимости.

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Также восстановлены баррикады на улице Богдана Хмельницкого, на Крещатике со стороны Европейской площади. Те баррикады, которые вчера ночью выстояли на улице Институтской и у Дома профсоюзов, уже вдвое выше.

Кроме того, построены новые баррикады на улице Прорезной и со стороны улицы Лютеранской.

Возле КГГА продолжают находиться несколько сот человек.

Возле Администрации Президента остается кордон бойцов внутренних войск.

На данное время ситуация в местах, где находятся участники акции гражданского протеста, спокойная.