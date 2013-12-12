На Институтской возвели 5-метровые баррикады

На всех границах буди построены новые баррикады, передает ТСН.

Так, например, на улице Институтской появилась рекордная баррикада высотой аж в 5 метров. Кроме того, все блокпосты укреплены снегом и льдом.

Отстроить новые баррикады митингующим помогла и погода: весь снег, который выпал ночью, собирали, насыпали в мешки и высыпали на баррикады.

Отметим, за более, чем полумесячную историю Евромайдана, митингующие уже научились строить "правильные" баррикады: перед основным рубежом они насыпают еще одну меньшую баррикаду, чтобы правоохранителям было труднее подступиться к основной.