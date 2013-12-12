На Институтской возвели 5-метровые баррикады
00:47, 12 декабря 2013Политика
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После вчерашней попытки разогнать Евромайдан, в среду демонстранты подготовились значительно лучше к встрече силовиков.
Демонстранты подготовились к встрече силовиков Фото из соцсетей
На всех границах буди построены новые баррикады, передает ТСН.
Так, например, на улице Институтской появилась рекордная баррикада высотой аж в 5 метров. Кроме того, все блокпосты укреплены снегом и льдом.
Весь снег, который выпал ночью, собирали, насыпали в мешки и высыпали на баррикады Фото з соцмереж
Отстроить новые баррикады митингующим помогла и погода: весь снег, который выпал ночью, собирали, насыпали в мешки и высыпали на баррикады.
Отметим, за более, чем полумесячную историю Евромайдана, митингующие уже научились строить "правильные" баррикады: перед основным рубежом они насыпают еще одну меньшую баррикаду, чтобы правоохранителям было труднее подступиться к основной.
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