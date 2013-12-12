Митингующие на Евромайдане усилили баррикады (фото)

Сегодняшняя ночь на столичном Майдане Независимости прошла без каких-либо эксцессов и столкновений .

Как передает корреспондент УНИАН , в отличие от вчерашней ночи 11 декабря никого из представителей силовых структур не наблюдалось. Протестующие слушали выступления артистов, в том числе Русланы, которая уже несколько ночей находится на Майдане, поддерживая митингующих.

Также участники акции протеста занимались обустройством быта, который вчера ночью нарушили сотрудники милиции.

Сейчас на Майдане Независимости находится около 1 тыс. человек.

Также митингующие усилили баррикады вокруг площади.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 11 декабря, около часа ночи тысячи силовиков окружили Майдан и начали его штурм.

В то же время, со сцены Евромайдана зачитали закон Украины, которым запрещается выполнение решений суда после 22.00. В частности, по закону, выполнение судебных решений запрещено в ночное время, если оно не началось до 22.00 и не связано с угрозой для здоровья и жизни других людей.

Напомним, судебный исполнитель зачитала постановление Печерского райсуда об употреблении мероприятий по делу относительно блокировки тротуаров, дорог, путем размещения на них разных предметов вчера, 11 декабря, около 1.00 ночи.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон Евромайдана, а США выразили «свое отвращение относительно решения украинской власти отреагировать на мирный протест на киевском Майдане использованием спецназначенцев, бульдозеров и дубинок, а не уважением к демократическим правам и человеческому достоинству».