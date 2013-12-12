На сегодняшний день освобождены только 6 незаконно задержанных активистов Евромайдана - Тягнибок
На сегодняшний день освобождены по решениям апелляционных судов только 6 незаконно задержанных активистов Евромайдана.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге лидер партии “Свобода” Олег Тягнибок.
Он отметил, что сегодня происходит частичное освобождение людей. По его словам, есть какие-то выборочные подходы.
Он отметил, что только что завершилось заседание апелляционного суда по делу активиста Александра Солоненко, который является депутатом районного совета от “Свободы”, и суд принял отрицательное решение, “то есть начались какие-то выборочные то освобождения, то оставления под стражей”.
Тягнибок в очередной раз подчеркнул, что только после того, как люди будут освобождены, а также наказаны те, кто избил людей на Евромайдане, может идти речь о каких-то переговорах с властью.
По его словам, в нынешних условиях предложения власти по этому поводу похожи “на какой-то фарс и какую-то комедию”.
Как сообщал УНИАН, 10 декабря Президент Украины Виктор Янукович пообещал, что некоторые задержанные во время массовых акций активисты будут освобождены.
Он сообщил, что накануне имел разговор с генеральным прокурором Виктором Пшонкой и попросил его, чтобы в случаях, «где нет грубых правонарушений», освободить задержанных.
ГПУ в свою очередь пообещала, что прокуроры подадут такие представления.
Сегодня, 11 декабря, суды освободили из-под стражи 4 участников Евромайдана, которые были задержаны после столкновений под Администрацией Президента.
В частности, суд оштрафовал активиста Юрия Болотова и освободил его из-под стражи, также отпустили под домашний арест Николая Лазаревского и под личное обязательство - Геннадия Черевко и Сергея Нужненко.
В то же время Апелляционный суд Киева оставил под стражей активиста Солоненко, задержанного во время столкновений возле памятника Ленину в Киеве 1 декабря.