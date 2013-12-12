На сегодняшний день освобождены только 6 незаконно задержанных активистов Евромайдана - Тягнибок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге лидер партии “Свобода” Олег Тягнибок.

Он отметил, что сегодня происходит частичное освобождение людей. По его словам, есть какие-то выборочные подходы.

Он отметил, что только что завершилось заседание апелляционного суда по делу активиста Александра Солоненко, который является депутатом районного совета от “Свободы”, и суд принял отрицательное решение, “то есть начались какие-то выборочные то освобождения, то оставления под стражей”.

Тягнибок в очередной раз подчеркнул, что только после того, как люди будут освобождены, а также наказаны те, кто избил людей на Евромайдане, может идти речь о каких-то переговорах с властью.

По его словам, в нынешних условиях предложения власти по этому поводу похожи “на какой-то фарс и какую-то комедию”.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Президент Украины Виктор Янукович пообещал, что некоторые задержанные во время массовых акций активисты будут освобождены.

Он сообщил, что накануне имел разговор с генеральным прокурором Виктором Пшонкой и попросил его, чтобы в случаях, «где нет грубых правонарушений», освободить задержанных.

ГПУ в свою очередь пообещала, что прокуроры подадут такие представления.

Сегодня, 11 декабря, суды освободили из-под стражи 4 участников Евромайдана, которые были задержаны после столкновений под Администрацией Президента.

В частности, суд оштрафовал активиста Юрия Болотова и освободил его из-под стражи, также отпустили под домашний арест Николая Лазаревского и под личное обязательство - Геннадия Черевко и Сергея Нужненко.

В то же время Апелляционный суд Киева оставил под стражей активиста Солоненко, задержанного во время столкновений возле памятника Ленину в Киеве 1 декабря.