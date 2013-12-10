Попов предложил протестующим в КГГА организовать "отдых" в других зданиях

Столичные власти предлагают участникам акции, которые находятся в Киевской горгосадминистрации, организовать «отдых» в других зданиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель КГГА Александр Попов в интервью журналистам после заседания коллегии КГГА, которая состоялось в помещении Подольской райгосадминистрации.

По словам Попова, он поручил своим представителям провести переговоры с участниками акции.

“Что касается митингующих, то этот вопрос может обсуждаться (относительно возможности их дальнейшего пребывания в здании КГГА - УНИАН). Кстати, у нас были предложения о возможности организации их отдыха в других зданиях. Этот вопрос открыт”, - сказал Попов.

На вопрос, какие именно здания будет предлагать городская власть, председатель КГГА ответил: “Я не буду сейчас комментировать этот вопрос. Я поручил своим помощникам, которых уполномочил вести переговоры, озвучить этот вопрос. Они озвучивались, но ответа на это не было”.

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На вопрос журналистов, когда он лично планирует прийти в гости к митингующим, Попов ответил: “Мы придем туда на работу. Будем работать, как только будет возможность”.

Он отметил, что "на сегодня в администрации никто не работает”.

Также председатель КГГА отказался сообщить, где на сегодня оборудованы рабочие места сотрудников горадминистрации.

В то же время Попов отметил, что здание КГГА и Киевсовета должно использоваться по назначению.

“Мы сегодня имеем в этом плане даже поддержку европейского содружества, мнение разных представителей, например, посольств разных стран, которые четко говорят, что они не поддерживают блокирование админзданий, а тем более их захват. Поэтому я убежден, что мы должны, прежде всего, обеспечить порядок, закон”, - отметил Попов.

По его словам, если с точки зрения выполнения закона будут рассматриваться и действия власти, и действия оппозиции, то состоится диалог, который приведет к положительному результату.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и в здание Киевской городской государственной администрации, где находятся до сих пор.

Активисты заявили, что в помещении КГГА проходит Общее собрание киевлян и встречи народных депутатов с избирателями. В здании КГГА продолжает работать пункт обогрева и медицинской помощи участникам массовых протестов.

5 декабря работники исполнительной службы объявили митингующим решение Шевченковского районного суда Киева, которое обязывает их добровольно покинуть помещение КГГА и Дом профсоюзов.