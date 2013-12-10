Попов предложил протестующим в КГГА организовать "отдых" в других зданиях
Попов не уточнил список зданий, в которые могли бы отправиться митингующие.
Столичные власти предлагают участникам акции, которые находятся в Киевской горгосадминистрации, организовать «отдых» в других зданиях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель КГГА Александр Попов в интервью журналистам после заседания коллегии КГГА, которая состоялось в помещении Подольской райгосадминистрации.
По словам Попова, он поручил своим представителям провести переговоры с участниками акции.
“Что касается митингующих, то этот вопрос может обсуждаться (относительно возможности их дальнейшего пребывания в здании КГГА - УНИАН). Кстати, у нас были предложения о возможности организации их отдыха в других зданиях. Этот вопрос открыт”, - сказал Попов.
На вопрос, какие именно здания будет предлагать городская власть, председатель КГГА ответил: “Я не буду сейчас комментировать этот вопрос. Я поручил своим помощникам, которых уполномочил вести переговоры, озвучить этот вопрос. Они озвучивались, но ответа на это не было”.
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На вопрос журналистов, когда он лично планирует прийти в гости к митингующим, Попов ответил: “Мы придем туда на работу. Будем работать, как только будет возможность”.
Он отметил, что "на сегодня в администрации никто не работает”.
Также председатель КГГА отказался сообщить, где на сегодня оборудованы рабочие места сотрудников горадминистрации.
В то же время Попов отметил, что здание КГГА и Киевсовета должно использоваться по назначению.
“Мы сегодня имеем в этом плане даже поддержку европейского содружества, мнение разных представителей, например, посольств разных стран, которые четко говорят, что они не поддерживают блокирование админзданий, а тем более их захват. Поэтому я убежден, что мы должны, прежде всего, обеспечить порядок, закон”, - отметил Попов.
По его словам, если с точки зрения выполнения закона будут рассматриваться и действия власти, и действия оппозиции, то состоится диалог, который приведет к положительному результату.
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Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.
1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и в здание Киевской городской государственной администрации, где находятся до сих пор.
Активисты заявили, что в помещении КГГА проходит Общее собрание киевлян и встречи народных депутатов с избирателями. В здании КГГА продолжает работать пункт обогрева и медицинской помощи участникам массовых протестов.
5 декабря работники исполнительной службы объявили митингующим решение Шевченковского районного суда Киева, которое обязывает их добровольно покинуть помещение КГГА и Дом профсоюзов.