Активисты Евромайдана пикетируют здание, в котором прописан председатель КГГА Попов

Киевская «Батькивщина» совместно с общественными активистами Евромайдана сегодня с 6.00 пикетирует дом на углу ул. Анны Ахматовой и Днепровской набережной, где живет председатель КГГА Александр Попов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе киевской городской партийной организации ВО «Батькивщина», в акции принимают участие около 100 человек.

Основное требование пикетчиков к председателю КГГА - отказаться от запрещения мирных акций в центре Киева и от принудительного разгона участников Евромайдана, которые находятся в административных зданиях.

Участники протеста принесли с собой несколько заявлений от имени КГГА в судебные инстанции.

«Мы требуем от Попова немедленно подать в Окружной админсуд города Киева заявление об отказе от принудительного выполнения решения суда относительно запрещения мирных демонстраций в центре Киева и заявление в Шевченковский райсуд Киева об отмене мер по обеспечению иска. Таким образом Попов может лишить милицию права применять силу против демонстрантов и показать, что для него более важна присяга государственного служащего, а не личная преданность Виктору Януковичу, чье пребывание на должности Президента стремительно подходит к концу», - обратился к Попову председатель столичной организации партии «Батькивщина», народный депутат Юрий Одарченко.

Пикетчики обвиняют Попова в создании предпосылок для силового нападения на мирных протестующих Евромайдана через его обращение в органы МВД относительно установки Новогодней елки и катка, заявлений в суд о запрещении использования помещений Киевсовета/КГГА и проведение массовых собраний в Киеве.

«Попов продолжает распространять информацию о заблокированности администрации, об отсутствии условий для работы работников, сам при этом ни разу на рабочем месте не появляясь, – заявил Одарченко. - По указанию из администрации Государственная служба охраны полностью прекратила исполнять свои обязанности в здании. И это, несмотря на неоднократно доказанный, в частности, через СМИ, факт: отсутствия блокирования административного здания Киевсовета/КГГА».

Как напомнили в «Батькивщине», в ночь на 30 ноября Попов, зная об отсутствии судебного запрета на проведение мирных мероприятий, обратился в органы МВД с просьбой освободить Майдан Незалежности от митингующих.

КГГА был подан гражданский иск с требованием запретить проведение каких-либо массовых собраний в Киеве сроком до 7 января 2014 года, в рамках которого по настоянию представителей Киевсовета и Киевской горгосадминистрации было принято постановление о запрещении использования здания по адресу: Крещатик, 36, кем-либо, кроме Киевсовета, КГГА и определенных ими лиц.