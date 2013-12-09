Работники аппарата КГГА выносят из кабинетов документы и оргтехнику - оппозиция

Председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова заявляет, что работники аппарата КГГА выносят из кабинетов документы и оргтехнику и не исключает штурма помещения.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Мелиховой.

«В то время, когда службы Киевсовета находятся на своих рабочих местах, аппарат КГГА выселяется из своих кабинетов: кто компьютеры с собой берет, кто документы выносит», - рассказала Мелихова.

По предположению, Киевсовет вскоре возьмут штурмом, чтобы выгнать мирных протестующих, которые греются в помещении Киевсовета.

«Мы призываем «беркут» не делать глупостей и не выполнять преступные приказы руководства о применении силовых методов против митингующих и выселении из помещений киевской общины людей», - призвала Мелихова.

Кроме того, председатель фракции подчеркнула, что при вывозе компьютеров и документов может быть умышленно потеряна часть документов, которые "являются доказательствами дерибана Киева нынешней властью".

Как сообщал УНИАН, 6 декабря, в помещении Киевсовета, где находятся участники Евромайдана, создан Общественный комитет самоуправления.

Комитет должен осуществлять контроль за ситуацией в столице и за выполнением функций столичной властью.