"Скорая" забрала 4 бойцов ВВ, потерявших сознание – депутат

Об этом сообщил народный депутат от «Батькивщины» Сергей Пашинский, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

"Парни стояли здесь без движения, без еды, без воды. Руководство использует их как пушечное мясо", - подчеркнул народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, к центру Киева начали стягивать силы правоохранителей. Они практически окружили Майдан Незалежности со всех сторон. Также на Крещатик приехала тяжелая снегоуборочная техника. Участники акции протеста на Майдане Незалежности готовятся отбивать штурм.

После наступления темноты правоохранители окружили палаточный лагерь митингующих на перекрестке улиц Шелковичной и Богомольца. Также милиция перекрыла автобусами улицу Грушевского практически от Европейской площади до Арсенальной площади. Три палатки митингующих на перекрестке Крепостного переулка и ул. Институтской были заблокированы несколькими сотнями бойцов внутренних войск в шлемах и со щитами.

Затем бойцы «Беркута» и Внутренних войск оттеснили митингующих от Кабмина, а коммунальщики разобрали построенные там баррикады.